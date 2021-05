Zmar. Governo diz não ter sido notificado da decisão do tribunal mas prepara contestação

O Governo garante não ter sido notificado da decisão do Supremo Tribunal Administrativo, que aceitou, esta sexta-feira, a providência cautelar interposta pelos proprietários de casas do empreendimento Zmar, em Odemira. O Executivo admite, no entanto, que já está a preparar a contestação de forma a manter os imigrantes no local.

Estão em causa, diz o Governo, motivos de saúde pública e interesse nacional. A SIC teve acesso à notificação que Eduardo Cabrita garante não ter conhecimento oficial. Nela, pode ler-se que o Executivo tem “o prazo de 10 dias” para responder apresentando a respetiva contestação.

Segundo fonte do Governo, o despacho agora conhecido do Supremo Tribunal Administrativo limita-se a aceitar a providência cautelar interposta pelos proprietários, mas não suspende a requisição civil do Zmar.

A mesma fonte disse à SIC que o despacho do Supremo não implica a retirada imediata dos imigrantes do empreendimento turístico, uma vez que ainda não se pronunciou quanto ao fundo da questão que divide Governo e proprietários.

Pelo menos três partidos já pediram a demissão de Eduardo Cabrita: depois do Chega e da Iniciativa Liberal, foi a vez do CDS.