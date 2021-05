Líder do PSD diz que ministro da Administração Interna não tem condições para continuar no cargo

O líder do PSD diz que o ministro da Administração Interna não tem condições para continuar no cargo.

Eduardo Cabrita acumula polémicas no currículo de ministro da Administração Interna. A mais recente acontece em Odemira, onde dezenas de imigrantes viviam em condições desumanas e ainda são vítimas de exploração laboral nas estufas agrícolas.

Rui Rio colaca-se na pele de primeiro-ministro para dizer que Eduardo Cabrita já não seria ministro depois da gestão do caso dos imigrantes que viviam em condições desumanas em Odemira.

Para tentar resolver o problema, o Governo utilizou a requisição civil e distribuiu os imigrantes por dois alojamentos turísticos, mas agora enfrenta uma providência cautelar interposta pelos proprietários do Zmar. A líder do Bloco de Esquerda diz que nada disto é solução.

No entanto, o Bloco não se junta aos pedidos de demissão. Para além do PSD, o Chega, o Iniciativa Liberal e o CDS exigem que Eduardo Cabrita seja demitido do cargo.

