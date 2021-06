Fernando Medina não vai ceder a "delírios de oportunismo político"

Sobre uma possível demissão, Fernando Medina afirma que não vai ceder a delírios de oportunismo político. Em entrevista esta quinta-feira à RTP, o Presidente da Câmara de Lisboa diz que estão a ser apuradas as responsabilidades internas.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa pediu hoje "desculpas públicas" pela partilha de dados de ativistas russos em Portugal com as autoridades russas, assumindo que foi "um erro lamentável que não podia ter acontecido".

Entretanto, a Câmara de Lisboa anunciou hoje que alterou os procedimentos internos para manifestações por forma a salvaguardar dados pessoais de manifestantes, após uma queixa de ativistas russos que viram os seus dados partilhados com a Embaixada da Rússia.

"Foram alterados os procedimentos internos desde 18 de abril e, nas manifestações subsequentes para as quais foi recebida comunicação (Israel, Cuba e Angola) não foram partilhados quaisquer dados dos promotores com as embaixadas", justificou a CML em comunicado.