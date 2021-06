MNE disponível para ser ouvido sobre partilha de dados de ativistas russos

O ministro dos Negócios Estrangeiros manifestou esta quinta-feira disponibilidade para ser ouvido no parlamento sobre o caso da partilha, pela autarquia lisboeta, de dados de ativistas russos, admitindo contudo que a questão não caiba na sua esfera de competências.

"O ministro está sempre disponível para responder no Parlamento e procurar esclarecer os assuntos, no que disserem respeito às competências do MNE [Ministério dos Negócios Estrangeiros]", disse, em resposta enviada à Lusa, o gabinete do ministro.