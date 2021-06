Desaparecimento de Noah. PJ voltou a ouvir pai da criança 

Equipas de mergulhadores foram chamadas esta quinta-feira a Proença-a-Velha para participarem nas buscas por Noah, o menino de dois anos desaparecido na quarta-feira.

As equipas de busca e salvamento estão concentradas numa área de 5 a 10 quilómetros do local onde foi encontrada, na quarta-feira, a t-shirt de Noah e pegadas que poderão ser do menino.

A jornalista Patrícia Figueiredo, que está a acompanhar as buscas, dá conta ainda que esta quinta-feira foram encontrados também uns calções, uma fralda e uma bota, que serão da criança.

As novas pistas foram encontradas na mesma área, numa zona de rio, a cerca de dois a três quilómetros da casa dos pais de Noah.

As buscas decorreram durante o dia e noite de quarta-feira e continuam esta quinta-feira. Segundo a jornalista da SIC, a Polícia Judiciária voltou a ouvir o pai da criança esta manhã.