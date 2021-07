Augusto Santos Silva espera que PS lhe "permita" voltar a dar aulas na Universidade do Porto

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirma esperar que o PS lhe "permita que acabe" a sua atividade profissional, nos próximos anos, na Faculdade de Economia do Porto, numa entrevista publicada esta sexta-feira no Expresso.

"Não me imagino a deixar de ter interesse pela política. Mas espero que o PS me permita que acabe a minha atividade profissional na minha profissão, na Faculdade de Economia do Porto. Como os professores universitários só podem dar aulas até aos 70 anos, e eu já tenho 64", disse Santos Silva, respondendo à pergunta "como é que projeta o seu adeus à política".

Ao todo, Santos Silva, que se fez fotografar com a pasta que usa desde que é ministro, já soma mais de 5.229 dias no Governo, com várias pastas, com António Guterres, José Sócrates e agora António Costa,

Augusto Santos Silva, nascido no Porto, tem uma licenciatura em História e é doutorado em Sociologia. Antes de regressar ao Governo em 2015, com António Costa, dava aulas de Economia na Universidade do Porto.

