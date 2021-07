Advogado de Luís Filipe Vieira: “A convicção dele é que está inocente”

Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira, diz que o cliente acredita que está inocente e que tem mantido o bom humor.

“A convicção dele é que está inocente, de que não cometeu nenhum crime, sem nenhuma hesitação. Continua sereno e até uma vez ou outra dizendo uma graça”, revelou.

Luís Filipe Vieira e os outros detidos no caso "Cartão Vermelho” vão passar mais uma noite nas instalações do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, depois de terem passado seis horas no Tribunal Central de Instrução Criminal esta quinta-feira.

O empresário e presidente do Benfica Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.