Ministério Público deve propor prisão preventiva para Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira suspendeu funções como presidente do Benfica. O anúncio foi feito pelo advogado à porta do tribunal onde já arrancaram os primeiros interrogatórios judiciais. Segundo o despacho de indiciação, o Ministério Público deve propor a prisão preventiva para Luis Filipe Vieira, com base do perigo de fuga.

Depois de consultado o processo, os quatro detidos formalmente já identificados pelo tribunal iniciaram esta manhã o primeiro interrogatório judicial.

O empresário e sócio de Filipe Vieira, José António dos Santos, foi o primeiro a enfrentar Carlos Alexandre, o juiz de instrução titular do processo. Faltam os outros três detidos, sendo que Luís Filipe Vieira deverá ser o último. Tiago, o filho, também detido, está disponível para dar algumas explicações ao tribunal.

VEJA MAIS: