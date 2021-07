Luís Filipe Vieira suspende funções como presidente do Benfica

Luís Filipe Vieira suspendeu funções como presidente do Benfica. A decisão foi anunciada pelo advogado do dirigente esta manhã.

O comunicado, assinado pelo presidente do clube da Luz, sublinha que "o clube está em primeiro lugar".

O presidente do Benfica e os outros três detidos no processo Cartão Vermelho estão no Tribunal Central de Instrução Criminal, para prosseguirem os primeiros interrogatórios judiciais.

Às 08:49, as carrinhas que transportavam os detidos, acompanhadas por vários elementos da PSP, deram entrada no tribunal, depois de pernoitarem uma segunda noite nas instalações do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, em Moscavide.