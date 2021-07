Conselho Fiscal do Benfica iliba Rui Costa

A acusação era de que a empresa Footlab, da qual Rui Costa era proprietário, tinha negócios com o Benfica, entre eles, a venda de atletas e a instalação de uma escola de futebol.

A suspeita tinha sido levantada por um grupo de sócios. Francisco Benítez, líder do movimento "Servir o Benfica", mais dois sócios das águias, enviaram uma carta ao Conselho Fiscal dos “encarnados” onde falam de uma violação dos estatutos do clube por parte de Rui Costa. Contudo, a resposta do Conselho Fiscal do clube dos encarnado é de que Rui Costa não violou os estatutos do Benfica.

O braço direito de Luís Filipe Vieira, detido desde quarta-feira, já tinha desmenido as acusações numa carta enviada ao Conselho Fiscal.

Em comunicado, avançado pelo jornal Record, o Conselho Fiscal diz que as relações comerciais entre a empresa e o Bnefica aconteceram antes de outubro do ano passado, altura em que Rui Costa ainda não fazia parte dos órgãos sociais do clube. Não tendo, por isso, violado os estatutos.

