Rui Costa sob suspeita. Vice-presidente do Benfica terá violado estatutos

Desde quarta-feira que Luís Filipe Vieira está detido, um caso que abalou o Benfica. Quem está abaixo de Vieira na direção é Rui Costa, que está envolvido noutra polémica.

Um grupo de sócios das águias suspeita que o vice-presidente dos encarnados esteja a violar os estatutos do clube. Em causa estão os negócios do Benfica com a empresa Footlab, que alegadamente pertence a Rui Costa.

Francisco Benítez, líder do movimento Servir o Benfica, mais dois sócios das águias, enviaram uma carta ao Conselho Fiscal dos “encarnados” onde falam de uma violação dos estatutos do clube por parte de Rui Costa.

Rui Costa esteve esta quinta-feira no Seixal, onde trabalha a equipa comandada por Jorge Jesus. A equipa prepara o arranque da nova época, onde vai lutar pelo acesso à Liga dos Campeões, no início de agosto.