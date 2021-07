Santos Silva sobre Otelo: "Uma das muitas pessoas a quem devemos a liberdade"

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou este domingo Otelo Saraiva de Carvalho "uma das muitas pessoas a que nós todos devemos a liberdade", num comentário à morte do Capitão de Abril.

Em declarações após participar, "como socialista e leitor do Porto", no lançamento da candidatura de Tiago Barbosa Ribeiro à liderança da Câmara do Porto, o governante disse que "O Governo lamenta o falecimento do coronel Otelo Saraiva de Carvalho".

"Como sabemos, ele foi o comandante operacional da ação militar do 25 de Abril de 1974. É, portanto, um dos capitães de Abril, embora nessa altura já fosse major, e é uma das muitas pessoas a que nós todos devemos a liberdade", acrescentou.

Neste "dia de tristeza", continuou, deve lembrar-se a "sua memória e a sua contribuição para que a mais longa ditadura da Europa, o Estado Novo, tivesse caído e a democracia se instaurasse em Portugal".

"Todos devemos recordar que foi ele, com a sua capacidade estratégica e operacional, que comandou a ação militar em 25 de Abril de 1974, que pôs fim à ditadura sem qualquer derramamento de sangue", recordou o ministro.Lembrando que Otelo "costumava dizer que o 25 de Abril tinha sido o dia mais feliz da sua vida", Augusto Santos Silva enfatizou ser também por essa data que "mais merece ser lembrado".

"Como militar de Abril, depois da avaliação completa, isenta, distanciada no tempo, de tudo o que nós vamos fazendo, a História fá-lo-á no devido momento. A ele devemos o que somos hoje, uma democracia pluralista, europeia, civilista e um país que vive em paz e para o qual a ditadura é apenas uma memória de um tempo a que ninguém quer voltar", assinalou.

Otelo Saraiva de Carvalho, militar e estratego do 25 de Abril de 1974, morreu hoje de madrugada aos 84 anos, no Hospital Militar, em Lisboa.