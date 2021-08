A Polícia Judiciária (PJ) confirmou, esta terça-feira, que uma cidadã estrangeira foi identificada como suspeita da vandalização do Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa.

Segundo o comunicado divulgado pela PJ, esta mulher já terá "praticado atos da mesma natureza similar noutros locais", mas entretanto já se "ausentou" do país, acrescenta. Alguns orgãos de comunicação avançam que se trata de uma jovem francesa.

O Padrão dos Descobrimentos foi vandalizado este domingo com um graffiti, numa das laterais do monumento, com uma extensão de cerca de 20 metros e escrito em inglês. Na mensagem podia-se ler "Blindly sailing for monney, humanity is drowning in a scarllet sea lia", o que, numa tradução livre, pode ser lido em português como "Velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate".

Os trabalhos de limpeza do Padrão dos Descobrimentos começaram esta segunda-feira, depois da Polícia Judiciária ter realizado "diligências investigatórias e periciais necessárias" no local para a recolha de elementos de prova e para a descoberta da autoria do ato ilícito.

O graffiti no Padrão dos Descobrimentos foi entretanto removido, anunciou o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, no Twitter.

"A melhor resposta que se pode dar a quem vandaliza o património é a limpeza imediata", escreveu.

A Polícia Judiciária, em comunicado, acrescenta ainda que a investigação vai prosseguir "com a adoção das medidas processuais adequadas à situação".