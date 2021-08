Enfermeiros lançam campanha de sensibilização dirigida à população

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses lançou uma campanha para sensibilizar a população para os problemas da profissão. Durante a manhã desta quarta-feira, estiveram no centro de vacinação de Grijó, em Gaia.

À medida que os utentes se dirigiam ao centro de vacinação, os enfermeiros iam pedindo para que assinassem o cartaz. A campanha chama-se “Agora Somos Nós” e reúne apoios de peso – entre músicos, políticos, atores e atletas olímpicos.

Os enfermeiros não se cansam de chamar a atenção do Governo, mas agora decidiram voltar-se para a população. Com a covid-19, a necessidade de acabar com os vínculos precários tornou-se ainda mais urgente.

Nenhuma das reivindicações feitas pelos enfermeiros é nova e os profissionais não vão deixar esquecer o que está ainda por cumprir: a valorização das carreiras, as medidas de compensação de risco e a redução da idade da reforma.

Todas as assinaturas recolhida serão reunidas para, mais tarde, serem entregues no Ministério da Saúde.