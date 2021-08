Funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia estão em greve

Os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia estão em greve e concentraram-se, na manhã desta sexta-feira, em frente ao Lar Almeida da Costa. Exigem melhores condições de trabalho e aumentos salariais.

A manhã no Lar Almeida da Costa, em Vila Nova de Gaia, começou com os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia a erguer cartazes em forma de protesto. Uma das principais queixas que fazem é a falta de higiene e de alimentação. Lutam ainda por aumentos salariais.

Para os funcionários, o mais grave é a situação arrastar-se há mais de uma dezena de anos. Garantem que os utentes são os mais prejudicados com a falta de condições nos lares da Santa Casa de Vila Nova de Gaia.

De acordo com os trabalhadores, a empresa contratou novos funcionários para substituir os que estão em greve, uma situação que os sindicato denunciou à Autoridade para as Condições do Trabalho.

A SIC contactou a Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, mas, até agora, não obteve qualquer resposta.