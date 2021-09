António Costa diz que não vai remodelar o Governo

O primeiro-ministro garante que não tem em vista uma remodelação do governo. Tal como o Presidente da República, António Costa considera que não pode haver uma crise política.

A derrota nas autárquicas em Lisboa não apressou os planos de António Costa, que continua a garantir que não há razões para ficar a falar sozinho nas negociações do Orçamento do Estado.

O Bloco de Esquerda assumiu uma posição semelhante. O partido de Catarina Martins já deixou o caderno de encargos para o Orçamento e também diz que não encontra motivos para uma crise política.

As negociações do Orçamento do Estado estão em curso. O documento é entregue no próximo dia 11.