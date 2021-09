Fuga de Rendeiro: "Os ricos e os poderosos raramente são julgados em Portugal"

O professor universitário e Presidente do "Frente Cívica", grupo contra a corrupção, Paulo Morais, comentou o caso de João Rendeiro.

Esta foi a frase proferida pelo Bloco de Esquerda, com a qual Paulo Morais concorda.

O caso de João Rendeiro não é, para o professor, exceção à regra.

"Foi o que fez João Rendeiro. João Rendeiro foi condenado num caso, que já transitou em julgado, a uma pena de cinco anos e oito meses de prisão. Estamos a falar de assuntos que têm mais de dez anos, as sentenças já têm anos, e, portanto, já houve recursos, sobre recursos, sobre recursos. É claro que João Rendeiro foi um pouco mais além do que aquilo a que estamos habituados neste triste lamaçal em que, infelizmente, vivemos. Além do mais, para além de haver uma sentença transitada em julgada desde antes das férias judiciais, ele, no momento da iminência de ser eventualmente detido, decidiu fugir", acrescenta.

Para o presidente da Frente Cívica, há que abordar a atuação da ordem judicial portuguesa.



Paulo Morais considera que o caso de João Rendeiro transcende as fronteiras do campo jurídico, sendo também uma questão política.

"Claro que sim, isto é uma questão de regime. Aliás, o Parlamento entra aqui com este tipo de atitude de aparente indignação no sistema geral que é o sistema de "passa culpas", e deixe-me relembrar que, no final de agosto, eu próprio e o João Paulo Batalha, apresentámos um requerimento junto do Conselho Superior da Magistratura, alertando para o alarme social que trazia esta questão de João Rendeiro que, tendo já sido condenado em todas as instâncias, não tinha sido detido. E, aquilo a que nós assistimos como resposta a essa nossa pretensão foi um sistema de "passa culpas": o Conselho Superior da Magistratura passou a culpa ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional, na resposta que nos enviou, disse que o assunto ainda estava em tramitação e que ainda iria ser resolvido, ou seja, há aqui um sistema de "passa culpas", porque não é dificuldade em deter João Rendeiro, é falta de vontade em deter João Rendeiro. Se os tribunais tivessem tido vontade, João Rendeiro estaria detido, provavelmente já no final de julho. É evidente que João Rendeiro, conhecendo toda esta inoperância, desta falta de vontade, eventualmente com cúmplices no sistema, fugiu no momento adequado do ponto de vista da sua estratégia de fuga", diz.