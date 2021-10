André Ventura vai apresentar a demissão e pedir a convocação de novas eleições para a direção do Chega.

Esta decisão surge depois do Tribunal Constitucional ter declarado ilegais as alterações aos estatutos aprovadas na penúltima convenção.

Ventura garante que o partido está a ser alvo da maior perseguição de que há memória por parte das instituições em Portugal.

"Não podemos perder mais tempo com imbróglios jurídicos, estamos a ser alvo de perseguição das instituições", afirma, acrescentando que é a "maior perseguição de que há memória".

TC CONSIDERA ALTERAÇÕES DE ESTATUTOS ILEGAIS

Os juízes entendem que a convocatória da Convenção do partido, em Évora, em setembro do ano passado, não tinha indicação de que iriam ser discutidas e aprovadas aterações estatutárias.

Desta forma, tudo o que foi decidido nesse congresso e no seguinte cai por terra, nomeadamente, os órgãos internos criados e as decisões por eles tomadas, como a Comissão de Ética.

Esta decisão do Tribunal Constitucional inviabiliza todas as decisões tomadas pelo partido no último ano e terá que realizar um congresso extraordinário para repor a legalidade dos estatutos.

