Circulação de comboios da Fertagus condicionada na sexta-feira devido a greve na IP

A circulação dos comboios da Fertagus, que assegura a ligação ferroviária sobre a Ponte 25 de Abril, irá realizar-se na sexta-feira de forma condicionada devido à greve dos trabalhadores da Infaestruturas de Portugal, informou esta quinta-feira a empresa.

Em comunicado, a empresa adianta que a circulação ferroviária nestas ligações da Área Metropolitana de Lisboa estará limitada a 25% dos horários habituais.

"Foram decretados pelo CES -- Conselho Económico e social a realização de serviços mínimos de apenas 25% dos horários", refere.

Devido aos constrangimentos, a circulação de comboios entre as 09:43 e as 15:43 no sentido norte-sul e entre as 08:58 e as 14:58 no sentido sul-norte será suspensa.

"Fora destes períodos, a circulação de comboios da Fertagus continuará com constrangimentos, pelo que se aconselha a consulta dos horários em www.fertagus.pt", indica a empresa.

A Fertagus lamentou as perturbações na circulação e sugeriu a utilização de transportes alternativos.

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) e outras organizações sindicais convocaram para sexta-feira uma greve de trabalhadores da CP -- Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal (IP), tendo como principal reivindicação aumentos salariais.

A admissão de trabalhadores, a tomada de medidas para a "harmonização das regras de trabalho na CP e na IP" e "uma calendarização para a negociação da revisão da contratação coletiva" são outros dos pontos a que exigem resposta.

A CP anunciou esta quinta-feira que na sexta-feira poderão ocorrer "fortes perturbações" na circulação de comboios a nível nacional entre as 00:00 e as 24:00.

"O impacto na circulação poderá ainda estender-se ao final do dia 7 de outubro [quinta-feira] e às primeiras horas da manhã do dia 09 de outubro de 2021 [sábado]", segundo a empresa.

Neste contexto, o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decretou serviços mínimos que implicam a realização de cerca de 25% do total da oferta de comboios, conforme informação disponível no site da CP.

Aos clientes que já tenham adquirido bilhete para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos.

