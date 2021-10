PJ verifica obras de arte apreendidas a Rendeiro

A Polícia Judiciária esteve esta segunda-feira na casa de João Rendeiro, em Cascais, para verificar obras de arte que forma apreendidas há dez anos. Com a fuga do ex-banqueiro, a juíza considerou que as peças correm risco e pediu que fossem verificadas.

São 124 obras que foram apreendidas para servirem de indemnização aos lesados do BPP, num processo em que Rendeiro foi condenado a 10 anos de prisão por fraude fiscal e branqueamento de capitais. O processo ainda tem um recurso em curso, ou seja, não transitou em julgado.

Maria de Jesus Rendeiro, mulher do ex-banqueiro, foi nomeada pela Justiça como fiel depositária da coleção. Por essa razão, caso tenha desaparecido qualquer obra de arte ou esteja alguma danificada, a mulher do ex-administrador do BPP poderá incorrer num crime de descaminho.

O ex-administrador do BPP fugiu à Justiça, depois de ter sido condenado a pena efetiva de prisão, e não se conhece o seu atual paradeiro. Foram emitidos dois mandados internacionais de captura.

Veja também: