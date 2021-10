Secretário-geral da ANTRAL é o novo advogado de João Rendeiro

João Rendeiro passou a ser representado pelo advogado Abel Marques, que também é secretário-geral da ANTRAL (Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros).

Além de Abel Marques, regressa à equipa de defesa a advogada Joana M. Fonseca que tinha renunciado ao cargo depois da entrada em cena do advogado Carlos do Paulo, já depois da fuga de ex-Presidente do BPP.

Carlos do Paulo, antigo porta-voz dos lesados do BPP tornado defensor de João Rendeiro, disse à SIC que continua a representar o antigo banqueiro noutros processos.