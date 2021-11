"Não sei se o objetivo do Ministério Público é pressionar o regresso de João Rendeiro"

No debate da SIC Notícias sobre o caso de João Rendeiro, o advogado Paulo Sá e Cunha disse acreditar que a detenção de Maria de Jesus Rendeiro poderá ter acontecido para pressionar o regresso do ex-banqueiro.

Já o advogado Paulo Saragoça da Mata considera que não será aplicada a medida de coação de prisão preventiva à esposa de João Rendeiro.

Susana Coroada, Presidente da Transparência e Integridade, referiu que a Justiça não se deve focar apenas em Maria de Jesus Rendeiro e no motorista do ex-banqueiro, mas em todos os intermediários do processo.

A mulher de João Rendeiro foi detida esta quarta-feira pela Polícia Judiciária. Maria de Jesus Rendeiro é suspeita de branqueamento de capitais e do descaminho de várias obras de arte do antigo presidente do BPP, que fugiu há um mês do país.