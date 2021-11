Ex-motorista de João Rendeiro e presidente da ANTRAL na mira da PJ

As buscas da Polícia Judiciária decorreram na casa do presidente da ANTRAL e do filho, motorista do antigo homem forte do BPP.

As buscas em Lisboa à residência de Florêncio de Almeida começaram antes das 09:00.

As operações decorreram ainda em Alcáçovas, no Alentejo, na Horta da Passarinha, uma propriedade do motorista de João Rendeiro, segundo o que a SIC apurou.

Florêncio Plácido Correia de Almeida e o pai Florêncio de Almeida são apontados como alegados testas de ferro em negócios do antigo banqueiro.

As investigações que estão a decorrer agora estão relacionadas com suspeitas de branqueamento de capitais. A investigação decorre após a reportagem da SIC, que revelou que o antigo motorista de Rendeiro comprou um luxuoso apartamento na Quinta Patino por mais de um milhão de euros.

A investigação da SIC revelou que o presidente da ANTRAL comprou em 2015 todos os imóveis herdados por João Rendeiro, após a morte dos pais.

