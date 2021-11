Paulo Rangel diz que "apoio forte" da distrital do Porto prova a firmeza da sua candidatura

O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, reagiu ao apoio unânime da distrital do partido no Porto, esta terça-feira. Em comunicado, a comissão política permanente garante que não há ninguém melhor que o eurodeputado para fazer uma verdadeira oposição à geringonça.

Paulo Rangel diz tratar-se de um "apoio forte", que prova a firmeza da sua candidatura.

Em comunicado, a comissão política permanente garante que não há ninguém melhor que o eurodeputado para fazer uma verdadeira oposição à geringonça e que a garante que a experiência de Rangel torna-o um bom candidato a primeiro-ministro.

As eleições diretas para o partido social-democrata estão marcadas para o dia 27 de novembro.

A liderança será disputada entre Rangel, Rui Rio, o atual presidente do partido e, ainda, Nuno Miguel Henrique, que também se encontra na corrida.

