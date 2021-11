Marcelo diz que está a acompanhar situação nos Açores

Marcelo Rebelo de Sousa diz que está a acompanhar a situação nos Açores, mas que quem tem essa competência para intervir é o Representante da República na região.

Rutura no acordo açoriano?

O único deputado do Chega na Assembleia Regional dos Açores, José Pacheco, reitera o respeito que tem pelo líder do Chega após André Ventura ter retirado o apoio ao PSD no Governo Regional dos Açores.

O deputado lembra, contudo, que aceitou o cargo no pressuposto de ter autonomia.

André Ventura justifica a retirada de apoio ao Governo açoriano, na quarta-feira, com a postura manifestada reiteradamente pelo líder do PSD, Rui Rio, de rejeitar acordos pós-eleitorais com o Chega.

