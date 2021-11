"Verdadeiro pedido de desculpas é a Sr. ministra da Saúde começar a fazer aquilo que deve ser feito"

Em resposta ao recente pedido de desculpas de Marta Temido aos profissionais de saúde o Bastonário da Ordem dos Médicos diz que o verdadeiro pedido de desculpa começa pelo reforço da capacidade do SNS.

"O verdadeiro pedido de desculpas é, por exemplo, a Sr. ministra da Saúde começar a fazer aquilo que deve ser feito para reforçar a capacidade de resposta do SNS, ou seja, dar melhores condições de trabalho, contratar mais pessoas, criar condições para que as pessoas aceitem ficar a trabalhar no SNS, valorizar as carreiras profissionais, valorizar a responsabilidade e competência dos médicos", afirma Miguel Guimarães.

Ministra da Saúde emociona-se ao falar sobre "mal-entendido" com médicos

A ministra da Saúde afirmou que em momento nenhum disse que era necessário recrutar profissionais mais resilientes. Emocionada, Marta Temido, pediu desculpas e disse que está indignada com o mal-entendido.

A ministra da Saúde esteve na quarta-feira na Assembleia da República a falar sobre a situação do Centro Hospitalar de Setúbal e a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. O caminho para resolver esse problema seria apostar na contratação de profissionais mais resilientes e conscientes de que não é fácil desempenharem as suas funções no SNS, segundo Marta Temido.

"Todos nós como sociedade pensamos nas expectativas e na seleção destes profissionais, porque, porventura, outros aspetos como a resiliência são aspetos tão importantes como a sua competência técnica", admite Marta Temido.

