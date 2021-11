Eleições no PSD: Rangel está confiante, mas "preparado para tudo"

Paulo Rangel já votou no Porto para as eleições diretas no PSD. O candidato à liderança diz que está confiante, mas que está preparado para todos os cenários.

"Esperamos com tranquilidade o resultado de logo à noite", afirma, em declarações aos jornalistas.

Eleições no PSD

O atual líder do PSD, Rui Rio, e o eurodeputado Paulo Rangel disputam este sábado a presidência do partido, em eleições diretas em que podem votar perto de 46.000 militantes.

De acordo com o site do PSD, o universo eleitoral para as décimas eleições diretas do partido é de 45.973 militantes, aqueles que têm as quotas em dia para poder votar.

A eleição decorre em todo o país entre as 14:00 e as 20:00 e, a partir do fecho das urnas, a secretaria-geral do PSD irá disponibilizar a evolução dos resultados das eleições em tempo real aqui, assim como o histórico das eleições anteriores.

