Atropelamento com carro do MAI: advogado da família critica declarações de Cabrita

O advogado da família da vítima que morreu atropelada pelo carro onde seguia Eduardo Cabrita concorda com a leitura que o Ministério Público faz da investigação. Diz que, até agora, todas as declarações do ministro foram infelizes.

“O senhor ministro ou pelo menos o Ministério, afirmou que não havia nada a sinalizar as obras quando se comprovou que estavam devidamente sinalizadas. Não são declarações com grande dignidade”, afirma.

