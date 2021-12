A Câmara Municipal de Leiria vai reduzir a programação dos festejos da passagem de ano ao fogo de artifício à meia-noite, cancelando todas as restantes atividades previstas, foi hoje anunciado.

"O município de Leiria decidiu resumir a programação de passagem de ano ao tradicional fogo de artifício à meia-noite, tendo sido canceladas as restantes atividades de animação previstas, por não estarem reunidas as condições para cumprir as medidas de contenção da covid-19", afirmou a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a Câmara Municipal, o fogo de artifício, que será lançado a partir do Castelo de Leiria, terá também transmissão 'online' na página de Facebook da autarquia, "para que a população possa assistir com conforto e segurança a este momento simbólico".

Também na Praia do Pedrógão, no concelho de Leiria, a programação vai cingir-se ao fogo de artifício, acrescentou.

Na nota de imprensa, a autarquia apela à população para que siga "as recomendações das autoridades de saúde", de forma a entrar no novo ano "com toda a segurança e otimismo".

"Considerando a evolução da pandemia, reconhecemos a necessidade de restringir os festejos da passagem de ano, dando prioridade à proteção das pessoas. Por isso, cancelámos todas as ações de animação que poderiam promover grandes aglomerados e apostamos apenas no lançamento do fogo de artifício e na sua transmissão 'online', convidando a que todos se juntem a nós na página de Facebook do Município, vivendo esta época dentro das atuais circunstâncias", referiu a vereadora Catarina Louro, citada na nota de imprensa.

