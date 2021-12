DGS dá luz verde à vacinação de crianças entre os 5 e 11 anos

Portugal vai avançar com a vacinação contra a covid-19 de crianças entre os cinco e os 11 anos. A Direção-geral da Saúde (DGS) anunciou, esta terça-feira, que aceitou as recomendações da Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19 (CTVC).

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as crianças com doenças consideradas de risco para COVID-19 grave. A vacina a utilizar será a Comirnaty, que tem parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para a formulação pediátrica, à data", lê-se no comunicado.

Confirma-se também que a DGS aceitou seguir a recomendação dos especialistas, no sentido de ser dada prioridade a crianças com doenças crónicas.

Sustenta da DGS que "o número de novos casos (...) em crianças tem vindo a aumentar" e que, apesar de se manifestar de forma "geralmente ligeira" nestas faixas etárias, existem também "formas graves de COVID-19 em crianças", sendo "o risco de hospitalização maior em crianças com doenças de risco", ainda que, vinca a DGS, "muitos dos internamentos ocorrem em crianças sem doenças de risco".

O comunicado, a que a SIC Notícias teve acesso, refere ainda que esta "recomendação pode ser alterada sempre que se justifique, nomeadamente, caso venham a ser conhecidos mais dados sobre novas variantes".

Quanto à data para o arranque da vacinação nesta faixa etária, a DGS remete mais esclarecimentos para uma conferência de imprensa na sexta-feira, dia 10 de dezembro.

Vacinas chegam já no início da próxima semana

Em Portugal, há cerca de 630 mil crianças dos cinco aos 11 anos. O país já comprou 700 mil doses da vacina ao consórcio farmacêutico BioNTech/Pfizer, prevendo-se que as primeiras 300 mil cheguem já na próxima segunda-feira, dia 13, antes da data prevista.

O Governo não se compromete com uma data para iniciar a vacinação, mas a SIC Notícias sabe que a intenção é administrar a primeira dose antes do reinício do segundo período, que foi adiado para a segunda semana de janeiro.

Em atualização

Saiba mais