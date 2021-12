Ivo Lucas e Cristina Branco acusados pela morte de Sara Carreira

Ivo Lucas, o ex-namorado de Sara Carreira, e a fadista Cristina Branco vão responder pelo crime de homicídio por negligência.

Os outros dois condutores envolvidos no acidente também estão acusados pelo Ministério Público.

Sara Carreira morreu numa colisão que envolveu quatro veículos ligeiros, ocorrida em dezembro, de 2020, na Autoestrada (A1). O óbito foi declarado no local, registando-se ainda três feridos que foram transportados para o Hospital de Santarém.

Ao volante do carro onde Sara seguia, estava o namorado Ivo Lucas, que ficou gravemente ferido com uma fratura exposta no braço.

