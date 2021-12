João Rendeiro já chegou ao tribunal de Verulam, perto de Durban, na África do Sul.

O ex-banqueiro, detido no sábado num hotel de luxo, será ouvido por um juiz, esta segunda-feira, a partir das 9:00 (hora de Lisboa).

Depois de três meses fugido à justiça portuguesa, João Rendeiro poderá conhecer já esta segunda-feira uma decisão sobre a possível detenção provisória, ou seja poderá permanecer ou não detido, como explica Diogo Torres, enviado especial da SIC a África do Sul.

A audição de Rendeiro decorre já perto do final do período legal de 48 horas para que seja apresentado a um juiz. Nesta sessão, será dada a palavra a João Rendeiro, que poderá optar por falar ou manter o silêncio, e será também ouvido o Ministério Público da África do Sul.

João Rendeiro poderá ficar em detenção temporária durante 20 dias, um prazo que poderá ser aumentado.

Durante este tempo, a Procuradoria-Geral Portuguesa deverá enviar um pedido oficial de extradição, com todos os argumentos associados com o processo. No entanto, a tradução deste documento para inglês poderá atrasar o processo.

O ex-presidente do extinto Banco Privado Português (BPP) foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado que João Rendeiro retirou do banco 13,61 milhões de euros.

