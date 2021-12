Manuel Pinho fica detido a aguardar medidas de coação

Manuel Pinho vai ficar detido enquanto espera pelas medidas de coação, que serão conhecidas amanhã. Vai passar a noite nas instalações do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em Moscavide. A mulher, Alexandra Pinho, vai aguardar em liberdade.

O ex-ministro da Economia foi esta terça-feira detido depois de comparecer no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para interrogatório no âmbito do caso EDP.

Manuel Pinho é suspeito de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Foi hoje presente ao juiz, mas rejeitou prestar declarações.

Autoridades entenderam que existia perigo de fuga de Manuel Pinho

Antes de ser detido, Manuel Pinho foi revistado. As autoridades ficaram com o telemóvel e com um iPad do antigo ministro, que não levava consigo dinheiro nem cartões, o que avoluma a suspeita de que se pode estar a livrar de bens. Aliás, algumas propriedades do casal, já terão passado para a propriedade da mãe de Alexandra Pinho, mulher de Manuel Pinho.

No início de novembro, a Justiça confrontou Manuel Pinho com 622 novos indícios. Na altura, o antigo ministro da Economia pediu tempo para ler a indiciação e o novo interrogatório ficou marcado para esta terça-feira. Ao início da tarde, já detido, disse ao juiz que não queria prestar novas declarações e remeteu para o que já tinha dito ao Ministério Público.

O casal Pinho não tem residência declarada em Portugal. Fazem a vida entra a China, Estados Unidos e Espanha, onde têm a morada oficial, em Alicante. Téra sido um dos argumentos para o Ministério Público pedir um agravamento das medidas de coação.

