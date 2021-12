João Rendeiro falou esta terça-feira aos jornalistas, assim que terminou a curta sessão em tribunal.

"João Rendeiro levantou-se, virou-se para os jornalistas e começou a falar quase sem perguntas. Veio decidido a dizer que não quer regressar a Portugal e disse mais do que isso: que não iria fazê-lo. Isso significa que poderá vir a ser dito por João Rendeiro no momento em que o juiz lhe perguntar se pretende, ou não, ser extraditado para Portugal", adianta Diogo Torres, enviado da SIC a Durban, África do Sul.