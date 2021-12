PCP acusa Rio de querer dar ordens à PJ sobre quem pode ser detido

O PCP acusa Rui Rio de querer dar ordens à Polícia Judiciária sobre quem pode ou não ser detido. No debate parlamentar desta quinta-feira, o deputado António Filipe sugere que o presidente do PSD não queria ver João Rendeiro detido até às legislativas de janeiro.

O Presidente da República serve de inspiração ao PCP para criticar as declarações de Rui Rio sobre o comportamento do diretor da PJ depois da detenção de João Rendeiro.

Rui Rio não estava no Parlamento, pelo que teve que ser o líder parlamentar do PSD a improvisar a defesa da honra do líder do partido - e mais não disse.

A discussão ficou por aqui, até porque António Filipe já tinha saído da sala.

