Manuel Pinho dará explicações sobre o dinheiro que terá recebido do BES após conhecer acusação formal

Manuel Pinho, depois de conhecer a acusação formal, dará explicações sobre o dinheiro que terá recebido do BES, enquanto fazia parte do Governo. A garantia foi dada à SIC pelo advogado de Manuel Pinho, que se encontra em prisão domiciliária, em Albufeira.

Dez milhões de euros era o valor da caução que o procurador do Ministério Público pretendia que Manuel Pinho pagasse para evitar a pulseira eletrónica e a prisão domiciliária, uma quantia que o juiz Carlos Alexandre entendeu ser exagerada, baixando essa fiança milionária para os 6 milhões, um valor ainda assim histórico em Portugal e inalcançável, diz o advogado, para os bolsos do antigo Governante, agora preso em casa.

No despacho do juiz Carlos Alexandre, a que a SIC teve acesso, pode ler-se que Manuel Pinho está fortemente indiciado por ter recebido vantagens patrimoniais do GES e da EDP através de um alegado pacto oculto com os outros arguidos Ricardo Salgado e António Mexia.

Dizem os procuradores do DCIAP, num despacho com mais de mais de 370 páginas, que, segundo a investigação, Manuel Pinho terá recebido mais de cinco milhões de euros.

