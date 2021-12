O secretário-geral do PSD acredita que os críticos de Rui Rio vão estar alinhados com a estratégia do líder porque há, neste momento, no partido uma "ideia clara de que o PSD pode vencer as eleições no dia 30" de janeiro.

"Todos os congressistas, mesmo aqueles que são mais críticos da direção, quase que juraria que vão terminar da mesma forma que é todos unidos para ganhar no dia 30 de janeiro", afirmou José Silvano, em declarações à SIC Notícias.

"Dizem que a aproximação do poder é mobilizadora às vezes é sedutora, também é um facto que é verdade", reconheceu o secretário-geral do PSD, ainda assim, vincou, "neste momento, perpassa nos militantes e simpatizantes uma ideia clara de que o PSD pode vencer as eleições no dia 30. E esse é o principal motivo para sairmos daqui [do 39.º Congresso] todos unidos".

No dia em que foi publicada uma sondagem, para o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e rádio TSF, que aponta para um empate técnico entre PS e PSD nas eleições legislativas, José Silvano disse também não ter dúvidas em admitir que esta é "a grande oportunidade no PSD de Rui Rio para ser primeiro-ministro".

Saiba mais