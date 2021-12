"A ideia" com a chamada de Miguel Albuquerque, José Manuel Bolieiro e Isabel Meirelles, "é ter uma lista forte, institucional e de qualidade, que contribua para a unidade do partido", disse fonte oficial da direção social-democrata à agência Lusa

Isabel Meirelles é atualmente vice-presidente do PSD, cargo que deixará com esta indicação para a Mesa do Congresso. Rui Rio já tinha anunciado que Paulo Mota Pinto voltaria a ser o seu candidato a presidente da Mesa do Congresso, cargo que ocupa desde 2018.

Na sexta-feira, o deputado e antigo líder da JSD Pedro Rodrigues anunciou a sua candidatura a presidente da Mesa do Congresso, numa lista alternativa à da direção.

Hoje, o líder da distrital de Faro do PSD, Cristóvão Norte, adiantou que será candidato a vice-presidente da Mesa do Congresso na lista de Pedro Rodrigues.

Na última disputa interna, quer Pedro Rodrigues quer Cristóvão Norte apoiaram Paulo Rangel, mas ambos já estiveram no passado ao lado do atual presidente do PSD, Rui Rio.

Ainda não é conhecida a restante composição da lista alternativa à da direção, que poderá capitalizar o descontentamento da oposição interna com a forma como Mota Pinto presidiu às reuniões do Conselho Nacional, que gerou várias controvérsias ao longo dos últimos quatro anos.

Habitualmente, existe apenas uma lista à mesa do Congresso, afeta à direção. Neste caso, as duas listas terão de ser votadas em alternativa, numa votação secreta no domingo de manhã, com os restantes órgãos nacionais.

O 39.º Congresso do PSD decorre até domingo no Europarque, em Santa Maria da Feira (Aveiro).

