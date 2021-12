Rui Rio desvaloriza sondagem e não comenta prisão de Manuel Pinho

À chegada ao segundo dia do 39.º Congresso do PSD, Rui Rio desvalorizou a sondagem publicada, este sábado, pelo DN, JN e TSF, e que dá conta de um empate técnico entre PS e PSD.

Se as eleições legislativas fossem hoje, PS e PSD arrecadariam 35,4% e 33,2% dos votos, ou seja, apenas dois pontos percentuais os separavam, segundo dados de uma sondagem, para o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e rádio TSF, publicada este sábado. O que para Rio pouca diferença faz.

"Umas para cima outras para baixo, o resultado final é que interessa", disse à chegada ao Congresso, em Santa Maria da Feira (Aveiro).

Questionado sobre o caso que envolve o antigo ministro da Economia, atualmente em prisão domiciliária, o líder do PSD recusou fazer quaisquer declarações, dizendo apenas: "não quero comentar nada".

Na primeira entrevista de Manuel Pinho depois de ter sido detido por suspeitas de corrupção, no âmbito do caso EDP, o antigo governante nega ter recebido dinheiro do Grupo Espírito Santo (GES) de forma indevida. A partir da nova morada em Albufeira, onde se encontra em prisão domiciliária desde esta sexta-feira, Manuel Pinho aponta falsidades e incorreções ao Ministério Público e garante que sempre foi independente dos interesses do GES durante o período em que esteve no Governo.

Manuel Pinho, investigado há dez anos por suspeitas de corrupção que envolvem a EDP e o GES, critica o que chama de Justiça "totoloto", que diz existir em Portugal.

