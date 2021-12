O jornalista da SIC João Tiago revela que Manuel Pinho já tem pulseira eletrónica.

O antigo ministro encontra-se na casa de férias da família, em Albufeira.

"Terá de passar aqui os próximos tempos até pagar a caução milionária de seis milhões de euros", diz o jornalista.

Já a mulher de Manuel Pinho terá de se apresentar no ponto territorial de Albufeira.

MANUEL PINHO NEGA "TER RECEBIDO UM EURO QUE NÃO FOSSE DEVIDO"

Na primeira entrevista de Manuel Pinho depois de ter sido detido por suspeitas de corrupção, no âmbito do caso EDP, o antigo ministro da Economia nega ter recebido dinheiro do Grupo Espírito Santo de forma indevida.

Em declarações exclusivas ao semanário Expresso, a partir da nova morada em Albufeira, onde se encontra em prisão domiciliária desde ontem, aponta falsidades e incorreções ao Ministério Público e garante que sempre foi independente dos interesses do GES durante o período em que esteve no Governo.

Nas primeiras declarações públicas após ter sido detido e colocado em vigilância eletrónica, Manuel Pinho, investigado há 10 anos por suspeitas de corrupção que envolvem a EDP e o Grupo Espírito Santo, critica o que chama de Justiça "totoloto", que diz existir em Portugal.

O antigo governante fala ainda da maior caução da história da Justiça portuguesa, da nova vida em Espanha, onde reside, e das angústias provocadas por este processo.

Manuel Pinho apenas não dá explicações para o dinheiro que recebeu do grupo de Ricardo Salgado enquanto era ministro.

Uma entrevista para ler na íntegra no semanário Expresso deste sábado.

Saiba mais