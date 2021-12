39.º Congresso do PSD: uma vitória e uma derrota para Rui Rio

A lista do líder do PSD venceu as eleições para o Conselho Nacional, arrecadando 187 votos, enquanto as listas adversárias de Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz contaram com 147 votos e 161 votos, respetivamente. Rui Rio teve, porém, uma derrota: Paulo Colaço ganhou o Conselho de Jurisdição.

A lista do atual presidente do Conselho Nacional de Jurisdição do PSD, Paulo Colaço, foi a mais votada pelos delegados ao Congresso, derrotando a apoiada por Rui Rio, e que era encabeçada por Nuno Morais Sarmento.

Quanto à Mesa do Congresso, a lista apoiada pela direção, encabeçada por Paulo Mota Pinto, foi a mais votada, derrotando a liderada pelo deputado e antigo líder da JSD, Pedro Rodrigues.



