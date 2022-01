"Governo é incompetente para gerir esta pandemia", critica IL

Conhecidas as novas medidas de combate à pandemia, que passam por novas restrições e proibições, o Iniciativa Liberal (IL) considera que além de "exageradas", provam que o Governo não está a ser compete na gestão da pandemia.

Coube a Carla Castro, membro da Comissão Executiva do IL, comentar as medidas que António Costa apresentou, esta terça-feira, ao país para travar o impacto da variante Ómicron, tendo começado por fazer um apelo: "Não parem as nossas vidas".

"Não achamos as medidas razoáveis e pior do que tudo assistimos a uma conferência onde os dados apresentados não são condizentes com as medidas apresentadas. Pior, o primeiro-ministro disse claramente que é melhor prevenir, depois de apresentar dados de não pressão sobre o SNS. Disse também que enquanto não reforçamos a vacinação é que estarão em vigor estas medidas", destacou Carla Castro, considerando que além de "exageradas, descredibilizam".

"O que sabemos", disse, "é que os centros de vacinação vão fechar, que não há rastreamentos, que nos testes há dificuldade de agendamento, que a pressão sobre o SNS não é alarmante, e que houve políticas públicas de vacinação de crianças e não de grupos de risco". Foi feita "uma escolha" mas, recordou, "ontem ouvimos a doutora Graças Freitas a dizer que há muitas incertezas".

Mas na opinião da representante da IL "há uma certeza: o Governo é incompetente para gerir esta pandemia".

Na reunião do Conselho de Ministros, que foi antecipada para esta terça-feira, o primeiro-ministro anunciou uma antecipação do período de contenção que estava previsto arrancar na primeira semana de janeiro. Assim sendo, e a partir das 00h00 de 25 de dezembro, são estas as regras que estarão em vigor:

Teletrabalho obrigatório

Encerramento de creches e ATL (com apoio à família)

Encerramento de discotecas e bares (com apoios às empresas)

Redução de lotação nos estabelecimentos comerciais de uma pessoa / 5 m2

Aumento de 4 para 6 testes gratuitos por pessoa

Teste negativo obrigatório para acesso a:

Estabelecimentos turísticos e alojamento local

Casamentos e batizados

Eventos empresariais

Espetáculos culturais

Recintos desportivos (salvo decisão da DGS)



Natal (24 e 25 dez) e Ano Novo (30, 31 dez e 1 jan):

Teste negativo obrigatório para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano

Proibição de ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas na passagem de ano

Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública

