Governo recusa comentar eventual nomeação de Gouveia e Melo para chefe de Estado-Maior da Armada

O vice-almirante Gouveia e Melo deverá ser o próximo comandante da Marinha, o Governo já pediu a exoneração de Mendes Calado, que poderá deixar o cargo esta quinta-feira. O Conselho do Almirantado reuniu esta quarta-feira para aprovar o novo nome do líder da Armada.



A proposta segue depois para o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que aceita ou faz nova proposta ao Governo e, no final, o Executivo propõe a nomeação a Marcelo Rebelo de Sousa, que decidirá como bem entender.

Apesar da nomeação do almirante Gouveia e Melo ser dada como certa, desta vez o Governo joga à defensiva e oficialmente recusa, para já, falar sobre o assunto.

