Incêndio em Palmela: mais de 400 bombeiros combatem pequenos focos

O vento complica o combate às chamas e aumenta a probabilidade de reacendimento esta manhã.

Atualmente estão cerca de 410 operacionais a combater o incêndio, apoiados por mais de 120 viaturas.

O incêndio que deflagrou pouco depois do meio-dia, na encosta do Castelo de Palmela, esteve perto de algumas zonas urbanas da sede do concelho, mas a localidade de Aires e de Baixa de Palmela foram as mais afetadas e onde houve mais habitações ameaçadas pelas chamas.