Novo hospital de Lisboa Oriental deverá estar a funcionar em 2026

A PPP foi assinada para a construção e manutenção do hospital, sendo que a gestão e a compra de equipamentos estará a cargo do Estado.

É uma promessa antiga de vários Governos, que remonta à década de 1980. Parece que é agora que vai avançar a construção do novo hospital na zona oriental de Lisboa. Os terrenos destinados aos 180 mil metros quadrados da obra ficam situados na freguesia de Marvila. Será considerada a maior obra do país na última década: o hospital terá capacidade para 875 camas.

Boa parte dos moradores de Marvila está satisfeita com a construção do novo hospital, mas há quem queira ver para crer. No café a 100 metros do terreno previsto para a obra, no bairro conhecido por Zona J, o tema de conversa é o novo hospital. Um tema que para os moradores é já muito antigo.

Com este projeto, beneficiam os moradores de Marvila, os utentes e os profissionais de saúde, que vão poder encontrar melhores condições de trabalho no novo Hospital de Lisboa Oriental. Os enfermeiros aplaudem a construção desta nova unidade hospitalar, mas avisam que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta uma escassez de recursos humanos. Para os médicos, este novo hospital vai permitir uma concentração de serviços.

O novo Hospital de Lisboa Oriental vai assegurar grande parte da atividade desempenhada atualmente pelo Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, do qual fazem parte os Hospitais de São José, Santa Marta, Santo António dos Capuchos, Dona Estefânia, a Maternidade Alfredo da Costa e o Hospital Curry Cabral.