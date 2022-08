Presidente da República já foi informado sobre demissão de Marta Temido

Numa nota enviada às redações, o primeiro-ministro disse que o Presidente da República já foi informado e que o Governo irá prosseguir “as reformas em curso tendo em vista fortalecer o SNS e a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos portugueses”.

“O Primeiro-Ministro agradece todo o trabalho desenvolvido pela Dra. Marta Temido, muito em especial no período excecional do combate à pandemia da COVID19. O Governo prosseguirá as reformas em curso tendo em vista fortalecer o SNS e a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos portugueses.”