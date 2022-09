Marcelo em silêncio sobre nome escolhido para a direção executiva do SNS

O Presidente da República rejeitou comentar a escolha de Fernando Araújo para diretor executivo do SNS e remeteu a decisão sobre o diploma do Governo para sexta-feira.

Marcelo afirmou que "entre sexta e sábado" deverão tomar posse os novos secretários de Estado da Saúde, do ministério agora tutelado por Manuel Pizarro, "e só depois disso é que se passa realmente à indicação do diretor executivo [do SNS]".

Fernando Araújo é a escolha de António Costa para o cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Ao que a SIC apurou, o até aqui presidente do conselho de administração do Hospital de São João ainda não terá respondido oficialmente, porque aguarda a promulgação do novo estatuto do SNS.

Marcelo rejeitou comentar nomes concretos e salientou que o processo tem uma ordem.