Conheça os três novos secretários de Estado

Já tomaram posse os três novos secretários de Estado. António Costa aproveitou a remodelação na pasta da Saúde para repor o cargo de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro. Miguel Alves vai reforçar a coordenação política do Governo.

Miguel Alves, autarca de Caminha e presidente da federação socialista de Viana do Castelo, foi adjunto de António Costa na Câmara de Lisboa e no Ministério da Administração Interna. Agora é o novo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.

Ao fim de seis meses de Governo, Costa reconhece que precisa de ajuda na coordenação política e repõe um cargo que já foi de Tiago Antunes e de Mariana Vieira da Silva. O Presidente da República aprecia a ideia.

O primeiro-ministro aproveitou para reforçar a equipa à boleia da remodelação na pasta da saúde. Para o novo Ministério de Manuel Pizarro vai buscar duas novas aquisições à DGS.

Ricardo Mestre, subdiretor-geral da DGS desde junho, é o novo secretário de Estado da Saúde. Licenciado em economia, especialista em administração hospitalar, esteve na direção da administração central do sistema de saúde e no Conselho das Finanças Públicas na mesma área.

Com o SNS a precisar muito de ser regado, o Governo criou uma pasta que até aqui não existia: a secretaria de Estado da Promoção da Saúde. Fica nas mãos de Margarida Tavares.

Infecciologista no Hospital de São João, é a responsável pela especialidade na DGS e fez parte da task-force para a covid-19. Tem a partir de agora a missão política de promover a saúde.