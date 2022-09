Serviço Nacional de Saúde "não está tão mau quanto é noticiado", diz PCP

No dia em que se assinalam 43 anos do Serviço Nacional de Saúde, Bernardino Soares, do PCP, disse que o serviço público de saúde não está tão mau como tem sido noticiado.

Esta quinta-feira, defendeu que as notícias do caos no SNS são manifestamente exageradas, apesar de existirem problemas que só se resolvem com mais investimento e com a valorização das carreiras dos profissionais de saúde.

O Presidente da República, que sublinhou hoje que o SNS precisa de evoluir rapidamente para dar resposta aos desafios do futuro, irá tomar a decisão sobre a direção executiva do SNS na sexta-feira. Os partidos à esquerda têm dúvidas que a criação de uma direção executiva do SNS seja a solução para o problema.

Fernando Araújo é a escolha de António Costa para o cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde . Ao que a SIC apurou, o até aqui presidente do conselho de administração do Hospital de São João ainda não terá respondido oficialmente, porque aguarda a promulgação do novo estatuto do SNS.