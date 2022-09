Próximos dias serão decisivos para o SNS

O PSD pediu a apreciação parlamentar do decreto-lei do Governo que cria o estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O Presidente da República remete para o final da semana uma decisão sobre o diploma.

Marcelo Rebelo de Sousa não comenta o nome de Fernando Araújo para ocupar o cargo de CEO e defende que é preciso respeitar a ordem do processo.

O Presidente da República já reservou a próxima sexta-feira, dia em que regressa de Angola, para tomar uma decisão sobre o diploma do Governo que regulamenta o novo estatuto do SNS.

“Espero receber comentários jurídicos sobre quatro ou cinco pontos que foram levantados e espero ter a decisão na sexta ao fim da tarde ou à noite”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado ainda tem dúvidas, apesar de registar o esforço feito pelo Governo para, no essencial, se aproximar da posição do Presidente.

Sobre quem vai liderar a comissão executiva do SNS, que ao que a SIC apurou será Fernando Araújo, o Presidente recusa-se a comentar nomes, até porque ainda nem deu luz verde à criação da direção executiva do SNS.

O PSD já chamou o assunto à Assembleia da República.

O PCP não comenta o nome escolhido, mas defende que, independentemente de quem assumir o cargo, isso não pode significar uma desresponsabilização do Ministério da Saúde.